Новий президент Казахстану виступить із зверненням до народу



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Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв

В Казахстані можуть пройти дострокові вибори глави держави

Адміністрація президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва повідомила про те, що новий лідер країни в вівторок в 13:00 за місцевим часом виступить із зверненням до народу на телебаченні. До цього Токаєв проводив зустріч із урядовцями і лідерами партій щодо внутрішньополітичної ситуації в Казахстані. В цих умовах в країні поширюються чутки про можливість проведення дострокових виборів президента. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відмова Нурсултана Назарбаєва під посади президента Казахстану в березні цього року поставила питання коли можуть відбутися наступні вибори. Закони країни не передбачають чіткого механізму розрахунку дати наступних виборів в умовах зміни очільника держави.

Востаннє вибори президента Казахстану відбувалися в 2015 році. Тому дострокові вибори можуть допомогти в вирішенні цієї проблеми. Касим-Жомарт Токаєв має найбільше шансів перемогти – в червні 2019 року передбачається збільшення заробітної платні і інших соціальних витрат.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв 23 березня підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.