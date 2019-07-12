Новий президент Литви заступив на посаду
У зовнішній політиці новий президент Литви буде домагатися «ще глибшої євроатлантичної інтеграції і тісних відносин як з Євросоюзом, так і з США»
Гітанас Науседа пообіцяв добиватися, щоб під час його терміну повноважень зменшився розрив між найбільш заможними і найбіднішими мешканцями Литви
Гітанас Науседа 12 липня склав присягу в парламенті і вступив на посаду президента Литовської Республіки.
Про це повідомляє Delfi.
Науседа пообіцяв добиватися, щоб під час його терміну повноважень зменшився розрив між найбільш заможними і найбіднішими мешканцями країни, щоб стиралися регіональні відмінності.
«Нам слід зрозуміти - держави добробуту не буде, якщо кожен з нас буде дбати лише про себе, якщо зростатиме соціальне відчуження, а люди будуть відчувати себе чужими у своїй країні», - сказав він.
У зовнішній політиці новий президент Литви буде домагатися «ще глибшої євроатлантичної інтеграції і тісних відносин як з Євросоюзом, так і з США».
Науседа також заявив, що Литві слід продовжувати посилення своїх оборонних потужностей. «Ми повинні підвищувати безпеку, виконуючи зобов'язання з фінансування оборонної системи країни, інвестуючи в оборонні потужності, збільшуючи чисельність регулярної армії і розширюючи активний резерв, а також число громадян, готових до оборони держави», - сказав президент.
Глава держави додав, що Литва історично «сьогодні переживає, напевно, найуспішніший і економічно найбагатший період в історії країни».
Нагадаємо, економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня.
Науседа змінив на посту президента Далю Грибаускайте, яка обіймала його два терміни повноважень - з 2009 року.
Джерело: Європейська правда