Новий президент Литви заступив на посаду



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У зовнішній політиці новий президент Литви буде домагатися «ще глибшої євроатлантичної інтеграції і тісних відносин як з Євросоюзом, так і з США» Фото: Delfi

Гітанас Науседа пообіцяв добиватися, щоб під час його терміну повноважень зменшився розрив між найбільш заможними і найбіднішими мешканцями Литви

Гітанас Науседа 12 липня склав присягу в парламенті і вступив на посаду президента Литовської Республіки.

Про це повідомляє Delfi.

Науседа пообіцяв добиватися, щоб під час його терміну повноважень зменшився розрив між найбільш заможними і найбіднішими мешканцями країни, щоб стиралися регіональні відмінності.

«Нам слід зрозуміти - держави добробуту не буде, якщо кожен з нас буде дбати лише про себе, якщо зростатиме соціальне відчуження, а люди будуть відчувати себе чужими у своїй країні», - сказав він.

У зовнішній політиці новий президент Литви буде домагатися «ще глибшої євроатлантичної інтеграції і тісних відносин як з Євросоюзом, так і з США».

Науседа також заявив, що Литві слід продовжувати посилення своїх оборонних потужностей. «Ми повинні підвищувати безпеку, виконуючи зобов'язання з фінансування оборонної системи країни, інвестуючи в оборонні потужності, збільшуючи чисельність регулярної армії і розширюючи активний резерв, а також число громадян, готових до оборони держави», - сказав президент.

Глава держави додав, що Литва історично «сьогодні переживає, напевно, найуспішніший і економічно найбагатший період в історії країни».

Нагадаємо, економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня.

Науседа змінив на посту президента Далю Грибаускайте, яка обіймала його два терміни повноважень - з 2009 року.

Джерело: Європейська правда