  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Новий президент Литви здійснить свій перший візит за кордон

    • Розсилка
    Колишній банкір Ґітанас Науседа став президентом Литви - Новий президент Литви здійснить свій перший візит за кордон
    Колишній банкір Ґітанас Науседа став президентом Литви

    «Візит відбудеться 16 липня, а потім будуть і інші контакти з лідерами регіонів», повідомив прем’єр Литви

    Новообраний президент Литви Гітанас Науседа відвідає з першим міжнародним візитом 16 липня Польщу.

    Про це стало відомо після зустрічі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом, пише портал Delfi.

    «Візит відбудеться 16 липня, а потім будуть і інші контакти з лідерами регіонів, з сусідами, з нашими стратегічними партнерами. Все – поступово», – сказав Лінкявічюс.

    Говорячи про зовнішню політику в цілому після зміни глави країни, Лінкявічюс сказав, що можливі тактичні, але не стратегічні зміни.

    «Литва весь час відрізнялася наступністю. Звичайно, можуть бути якісь тактичні нюанси, але я не думаю, що будуть драматичні зміни в стратегічному плані. Я на це не сподіваюся, сподіваюся на послідовність, спадкоємність», - сказав Лінкявічюс.

    Нагадаємо, економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня.

    Читайте також
    Польща політика Литва президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ