Новий президент Литви здійснить свій перший візит за кордон



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Колишній банкір Ґітанас Науседа став президентом Литви

«Візит відбудеться 16 липня, а потім будуть і інші контакти з лідерами регіонів», повідомив прем’єр Литви

Новообраний президент Литви Гітанас Науседа відвідає з першим міжнародним візитом 16 липня Польщу.

Про це стало відомо після зустрічі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом, пише портал Delfi.

«Візит відбудеться 16 липня, а потім будуть і інші контакти з лідерами регіонів, з сусідами, з нашими стратегічними партнерами. Все – поступово», – сказав Лінкявічюс.

Говорячи про зовнішню політику в цілому після зміни глави країни, Лінкявічюс сказав, що можливі тактичні, але не стратегічні зміни.

«Литва весь час відрізнялася наступністю. Звичайно, можуть бути якісь тактичні нюанси, але я не думаю, що будуть драматичні зміни в стратегічному плані. Я на це не сподіваюся, сподіваюся на послідовність, спадкоємність», - сказав Лінкявічюс.

Нагадаємо, економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня.