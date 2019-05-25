Є нюанси»: Мураєв розповів, як ідуть перемовини про об’єднання з «ахметівським» Опоблоком



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Політик Євген Мураєв вважає, що істина формується у дискусії Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Євген Мураєв: Я збираюсь в будь-якому випадку йти на парламентські вибори

Політик Євген Мураєв в інтерв’ю «Главкому» не виключив, що може і не піти на парламентські вибори. «Цього місяця буде об’єднавчий з’їзд (проекту Мураєва «Наші» та Опозиційного блоку), йдуть вкрай складні перемовини. Є питання об’єднання регіональних структур на рівні областей – всюди є амбіції, особисті відносини, ідеологічні нюанси. Та результати залежатимуть від наших злагоджених дій», - розказав він.

Мураєв додав, що зараз ідуть перемовини про об’єднання, але зазначив, що на деякі питання у нього своє бачення. «Припустимо, я бачу іншу форму вирішення конфлікту на Сході країни. Вважаю, що миротворці в нашому випадку неприпустимі, розширювати Нормандський формат не варто, особливий статус треба роздати не тільки двом регіонам, а кожному – виборні судді, виборна поліція є нормальною формою децентралізації. Культурні, релігійні питання на місцевому рівні мають спокійно вирішуватись на референдумах та не впливати на життя українців постійними скандалами та інформаційною війною. Така позиція не у всіх викликає однозначну симпатію, тож істину ми формуємо у дискусії», - пояснив він.

Мураєв також прокоментував інформацію про те, що в обмін на підтримку Вілкула йому обіцяли, що він очолить список об’єднаної партії. «Не було таких домовленостей, це наміри. Коли ми врегулюємо всі справи, буде об’єднавчий з’їзд і там буде вирішуватись, хто голова політради, хто її члени, хто перший номер списку, а хто 25-й. Протягом цього місяця все буде визначене, ми виступимо єдиною політичною силою, якщо зможемо нейтралізувати згадані мною нюанси», -наголосив політик.

Нагадаємо, 7 березня кандидат у президенти, народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула. Правда, Вілкулу це не дуже допомогло – у першому турі президентських виборів він набрав лише 4,15% голосів.