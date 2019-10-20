Ніякої угоди щодо Донбасу наразі не буде, – експерт
Науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council та шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд
Це пов’язано з загрозою імпічменту Дональда Трампа – Аслунд
Угоди щодо тимчасово окупованого Донбасу найближчим часом досягнути не вдасться через неоднозначну атмосферу у США.
Так вважає науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council та шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд, пише «НВ».
Аслунд пояснив, що це пов’язано зі скандалом навколо телефонної розмови президентів України і США та загрозою імпічменту Дональда Трампа.
«Путін не буде готовий погоджуватися на щось на Донбасі, якщо США прямо або побічно не беруть участі в переговорах і не фіксують свою позицію», – сказав він.
Експерт вважає, що «Путін нічого не зробив протягом півтора року, тому що чекав виборів в Україні». За його словами, «тепер виявляється, що і в США вже незрозуміло з ким вести переговори до обрання нового президента, тобто до початку 2021 року».
Нагадаємо, коментуючи зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд висловив думку, що президент не має зустрічатися з людиною, яка «вкрала гроші у громадян України», а зараз вимагає компенсації за націоналізований «ПриватБанк».