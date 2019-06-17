Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі



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Президент Україна Володимир Зеленський під час візиту на Донбас

За словами Зеленського, для нього важливим є «закінчення війни, повернення наших територій»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має «просування» в переговорному процесі щодо врегулювання збройного конфлікту з Росією на Донбасі.

Про це пише видання «Новости Донбасса», з посиланням на розмову свого кореспондента з главою держави під час його відвідин Маріуполя.

Відповідаючи на питання про те, що означає «дорожня карта Зеленського по Мінську» і чи буде вона схожа на «формулу Штайнмайера». президент сказав:

«У нас є Мінські домовленості, всередині яких ми вже діємо. Було у нас одне засідання 5-го числа, 19-го - друге. Сподіваюся, що ми будемо рухатися. Мені здається, що у нас вже є просування, але поки публічно говорити про те, що ми щось зробили ... давайте щось зробимо! Побачимо результат, тоді подивимося».

Зеленський додав, що для нього важливим є «закінчення війни, повернення наших територій».

«Це наші території і там знаходяться наші люди, ми всі українці, і, звичайно, ми будемо розробляти велику програму відновлення Донбасу, наші хлопці вже трудяться над цим. А зараз ми говорили з місцевими, скажімо так, представниками і будемо терміново вивчати питання і житла переселенцям і військовим, потім дороги Маріуполь-Запоріжжя», - додав президент.

Як відомо, 15 червня Зеленський здійснив робочий візит до Маріуполя.

Зеленський відвідав завод ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», що належить олігарху Рінату Ахметову, а також взяв участь у відкритті Центру розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій України.