Арестович анонсував скасування штрафів за в'їзд з ОРДЛО через територію Росії

Згідно з чинним українським законодавством громадян, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, штрафують

Ситуація зі штрафами може вирішитися вже влітку

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що штрафи для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть скасувати. За його словами, це може статися уже влітку.

Про це Арестович сказав в ефірі телеканалу «Дом».

За словами спікера, окупанти блокують КПВВ на підконтрольній їм території, і українці змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію.

«Згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, штрафуються. Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою», – зазначив Арестович.

Він повідомив, що питав у віцепрем'єра, коли ця проблема буде вирішена.

«Він (Резніков, – ред) сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена», – додав спікер української делегації в ТКГ.

Арестович підкреслив, що зняття цієї заборони доводиться погоджувати більш ніж із 10 відомствами.

На початку травня повідомлялося, що із семи КПВВ на Донбасі працює лише один.

Додамо, що на Донбасі з 2019 року в 27 разів зменшилася кількість переходів через контрольні пункти в'їзду-виїзду. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.