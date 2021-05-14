Кравчук розповів іноземних послав, як просувається обмін полоненими на Донбасі

На Банковій запевнили, що питання обміну полоненим перебуває на особистому контролі Зеленського

У питанні обміну полоненими на Донбасі немає просування. Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на зустрічі з послами Великої сімки, Швеції та ЄС, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що питання щодо обміну полоненим перебуває на особистому контролі українського президента.

«Зі свого боку глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що немає просування і в питанні звільнення утримуваних осіб, яке знаходиться на особистому контролі президента України Володимира Зеленського», –йдеться в повідомленні.

До слова, у травні окупаційна влада Донбасу передала списки для обміну полоненими.

За словами представника Донецька в Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, російська делегація в ТКГ пропонувала передати Україні чотирьох жінок, однак представники окупаційної влади виступили проти цього.

Нагадаємо, перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що буде просити про відмову від «мінського формату» переговорів щодо Донбасу, якщо не вдасться його реанімувати.

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