Обмудсмен РФ запевняє, що Сенцов почувається «задовільно»



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Олег Сенцов у російській колонії

Олег Сенцова голодує 127-ий день

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров’я українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, який голодує 127-ий день, задовільний.

Про це вона заявила журналістам 17 вересня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я перебуваю на постійному зв’язку з уповноваженим з прав людини в окрузі і з керівництвом регіону. Вони підтверджують цю інформацію», — сказала Москалькова.

За останньою інформацією адвоката Сенцова Дмитра Дінзе, голодуючому режисерові важко вставати з ліжка. За його словами, здоров'ю українця завдано незворотної шкоди.

Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.