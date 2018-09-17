  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Обмудсмен РФ запевняє, що Сенцов почувається «задовільно»

    • Розсилка
    Олег Сенцов у російській колонії - Обмудсмен РФ запевняє, що Сенцов почувається «задовільно»
    Олег Сенцов у російській колонії

    Олег Сенцова голодує 127-ий день

    Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров’я українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, який голодує 127-ий день, задовільний.

    Про це вона заявила журналістам 17 вересня, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Я перебуваю на постійному зв’язку з уповноваженим з прав людини в окрузі і з керівництвом регіону. Вони підтверджують цю інформацію», — сказала Москалькова.

    За останньою інформацією адвоката Сенцова Дмитра Дінзе, голодуючому режисерові важко вставати з ліжка. За його словами, здоров'ю українця завдано незворотної шкоди.

    Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

    Сенцов голодує з травня цього року.

    Читайте також
    Росія здоров'я Олег Сенцов путінський режим політв’язні Тетяна Москалькова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ