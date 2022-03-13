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    Оборона Києва. Депутати збільшили резервний фонд – до 1,3 млрд грн

    В Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Оборона Києва. Депутати збільшили резервний фонд – до 1,3 млрд грн
    В Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з Facebook Кличка

    Кошти планують витратити на компенсацію транспортним підприємствам столиці, які працюють в режимі укриття

    Депутати Київської міської ради збільшили резервний фонд бюджету з 250 млн грн до 1,3 млрд грн для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення. Про це у Facebook повідомив мер Віталій Кличко.

    Він зазначив, що кошти планують витратити на: компенсацію транспортним підприємствам столиці, в тому числі тим, які працюють в режимі укриття (наприклад, метрополітен); компенсацію транспортникам, які вивозять людей з передмість, де тривають бої: столиця допомагає області і надає автобуси «Київпастрансу» для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня.

    Також гроші буде направлено на додаткове фінансування на електро- та теплозабезпечення міста та інші гострі потреби Києва.

    Крім цього, столичні депутати звернувся до міст-побратимів Києва з проханням порушити на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною або надання Україні військових літаків та систем ППО для оборони нашої держави.

    Окремо депутати Київради звернулися до міста-побратима Мінська та його мешканців і просять: не піддаватися на провокації Росії та її спроби втягнути білорусів у війну проти України.

    Як повідомляв «Главком», радник керівника офісу президента Олексій Арестович запевнив, що нині про оборону столиці можна не хвилюватися. Це пов’язано з тим, що українська армія розбила великі сили окупанта.

    Нагадаємо, що в Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: укриття радник Олексій Арестович
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    Оборона Києва. Депутати збільшили резервний фонд – до 1,3 млрд грн