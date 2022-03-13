Оборона Києва. Депутати збільшили резервний фонд – до 1,3 млрд грн

Кошти планують витратити на компенсацію транспортним підприємствам столиці, які працюють в режимі укриття

Депутати Київської міської ради збільшили резервний фонд бюджету з 250 млн грн до 1,3 млрд грн для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення. Про це у Facebook повідомив мер Віталій Кличко.

Він зазначив, що кошти планують витратити на: компенсацію транспортним підприємствам столиці, в тому числі тим, які працюють в режимі укриття (наприклад, метрополітен); компенсацію транспортникам, які вивозять людей з передмість, де тривають бої: столиця допомагає області і надає автобуси «Київпастрансу» для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня.

Також гроші буде направлено на додаткове фінансування на електро- та теплозабезпечення міста та інші гострі потреби Києва.

Крім цього, столичні депутати звернувся до міст-побратимів Києва з проханням порушити на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною або надання Україні військових літаків та систем ППО для оборони нашої держави.

Окремо депутати Київради звернулися до міста-побратима Мінська та його мешканців і просять: не піддаватися на провокації Росії та її спроби втягнути білорусів у війну проти України.

Як повідомляв «Главком», радник керівника офісу президента Олексій Арестович запевнив, що нині про оборону столиці можна не хвилюватися. Це пов’язано з тим, що українська армія розбила великі сили окупанта.

Нагадаємо, що в Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.