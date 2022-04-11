На Придністров’ї можуть бути провокації росіян: заява Одеського Оперативого штабу

Братчук: контрдиверсійна робота відбувається постійно і приносить свої результати

Не зважаючи на сигнали повітряної тривоги, які лунали в Одесі, ніч у місті пройшла спокійно. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, цієї вночі обстрілів не було.

При цьому він також зазначив, що були сигнали повітряної тривоги. Братчук також подякував усім громадянам, які не порушували подовжену комендантську годину.

«Про можливі провокації з боку окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Молдови в так званому Придністров'ї: про ці наміри і їх запланованих виконавців ми знаємо все»,– додав Братчук.

Спікер Одеської ОВА також заявив, що контрдиверсійна робота відбувається постійно і приносить свої результати. Деяку інформацію озвучують, а основну ні, тому що ще дуже багато роботи. Але з часом ця інформація буде загальнодоступна.

Нагадаємо, одеський Оперативний штаб фіксує військову активність з боку Придністров’я.