Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із «Градів» та «Ураганів»
Села частково залишилися без світла та газу
Російські загарбники у ніч на 19 травня п’ять разів обстріляли село Велика Костромка у Зеленодольській територіальній громаді у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
«Неспокійна ніч. Окупанти п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду. Били з «Градів» та «Ураганів» по Великій Костромці.
Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу», - повідомив Резніченко.
Нагадаємо, триває 85-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку.