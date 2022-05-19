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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із «Градів» та «Ураганів»

    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із «Градів» та «Ураганів»
    фото: t.me/dnipropetrovskaODA

    Села частково залишилися без світла та газу

    Російські загарбники у ніч на 19 травня п’ять разів обстріляли село Велика Костромка у Зеленодольській територіальній громаді у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

    «Неспокійна ніч. Окупанти п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду. Били з «Градів» та «Ураганів» по Великій Костромці.

    Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу», - повідомив Резніченко.

    Нагадаємо, триває 85-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із «Градів» та «Ураганів»