В суботу по Україні було випущено рекордну кількість ракет
Пожежа у Львові після ракетної атаки на місто
Більшість з запущених ракет були збиті українськими військовими
Не менше 70 ракет випустили по території України російські агресори минулої суботи, що є рекордною кількістю з початку вторгнення. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Укрінформ.
"26 березня Росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України, підрахував The Insider на основі даних своїх джерел. 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 - з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.
За підрахунками The Insider, загальна вартість цих ракет перевищує 340 млн доларів прямих виробничих витрат за цінами 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.
При цьому протиповітряна оборона України теж поставила рекорд із збитих цілей: із щонайменше 70 випущених росією ракет долетіли лише вісім. За даними видання, ракети, що не долетіли, були знищені в повітрі.
Нагадаємо, що пообіді Львів зазнав ракетних ударів, пролунали вибухи. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, сталося два ракетних удари у межах міста.
Нагадаємо 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.
Нагадаємо, що обстріл відбувся під час візиту американського президента Байдена до сусідньої Польщі.
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