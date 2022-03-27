В суботу по Україні було випущено рекордну кількість ракет

Пожежа у Львові після ракетної атаки на місто

Більшість з запущених ракет були збиті українськими військовими

Не менше 70 ракет випустили по території України російські агресори минулої суботи, що є рекордною кількістю з початку вторгнення. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Укрінформ.

"26 березня Росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України, підрахував The Insider на основі даних своїх джерел. 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 - з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками The Insider, загальна вартість цих ракет перевищує 340 млн доларів прямих виробничих витрат за цінами 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.

При цьому протиповітряна оборона України теж поставила рекорд із збитих цілей: із щонайменше 70 випущених росією ракет долетіли лише вісім. За даними видання, ракети, що не долетіли, були знищені в повітрі.

Нагадаємо, що пообіді Львів зазнав ракетних ударів, пролунали вибухи. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, сталося два ракетних удари у межах міста.

Нагадаємо 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

Нагадаємо, що обстріл відбувся під час візиту американського президента Байдена до сусідньої Польщі.