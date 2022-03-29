Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на день 29 березня
Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. В Люботині окупанти випустили дві крилаті ракети, одна людина загинула, є постраждалі. На Рівненщині окупанти знову влучили в нафтобазу. Найгарячіше було у Лисичанську – його накрили градами, повсюди пожежі, їх важко загасити через небезпеку.
Станом на 8.00 ситуація в регіонах:
Київщина
Вночі – повітряні тривоги по всій області. Бої та обстріли в Бучанському районі. Ірпінська та Гостомельська територіальні громади – обстріли та бій. ЗСУ контролює територію міста Ірпінь. Там тривають обстріли.
Чернігівщина
Оборонні бої біля Чернігова. За добу російська армія кілька разів обстрілювала житлові райони у північній частині міста. Попередньо застосовані міни. Значні пошкодження будинків та інфраструктури, є поранені. В Чернігові немає електрики, газу, води, тепла, дуже поганий зв'язок.
Житомирщина
Повітряні тривоги вночі.
Кіровоградська область
Ніч минула спокійно.
Дніпропетровщина
Ніч з тривогами. Вранці – приліт ракети у Нікопольський район. Додаткова інформація встановлюється. Попередньо без жертв.
Сумщина
Ніч минула тихо.
Харківщина
Харків: вночі тривали обстріли. По області: вчора в Люботині окупанти випустили дві крилаті ракети, одна людина загинула, є постраждалі. Ліквідовували пожежі в Чугуївському районі.
Активні бої тривають в Ізюмі.
Запорізька область
Без змін.
Волинь
На Волині спокійно, лише тривоги уночі.
Вінничина
Відносно спокійно, було дві нічні тривоги.
Закарпаття та Хмельниччина
В цілому спокійно. Вночі була тривога.
Тернопіль,Черкаси, Львівщина
Все спокійно.
Полтавщина
Вночі повітряні тривоги.
Рівненщина
Вдруге за три дня дні удар в нафтобазу. Знищена. Рятувальники працюють над гасінням пожежі.
Чернівці
Все спокійно.
Івано-Франківськ
В цілому спокійно, вночі одна повітряна тривога.
Луганщина
Постійні обстріли та бої у середмістях Рубіжного та Попасної. Найгарячіше було у Лисичанську – його накрили градами, повсюди пожежі, їх важко загасити через небезпеку. За добу зруйновано 20 житлових будинків. За добу – два загиблих цивільних.
Донеччина
Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка – спроби прориву. Але усі невдалі. Наші просто затято тримають свої позиції. У Нью-Йорку пошкодження будівель, деталі уточнюються. Очеретинська ВЦА: обстріли майже по всій лінії.
Миколаївщина
Ввечері та вночі – обстріли міста та декількох сіл. Попередньо без жертв, кількість постраждалих уточнюються. В окупованих селах відсутній зв'язок та світло. Сьогодні у Миколаєві російські окупанти обстріляли девя’типоверхову будівлю обласної військової адміністрації.
Херсонщина
На території області тривають постійно вибухи. Бойові дії в громадах, які наразі окуповані рашистами (Бериславський, Каховський, Херсонський райони). Через це є постраждалі, зруйновані будинки та інфраструктура. Деталі уточнюються.
Одеса
Відносно спокійно, дві тривоги уночі.
Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.
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