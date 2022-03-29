  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на день 29 березня

    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на день 29 березня
    фото: ДСНС

    Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню

    Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. В Люботині окупанти випустили дві крилаті ракети, одна людина загинула, є постраждалі. На Рівненщині окупанти знову влучили в нафтобазу. Найгарячіше було у Лисичанську – його накрили градами, повсюди пожежі, їх важко загасити через небезпеку.

    Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

    Київщина

    Вночі повітряні тривоги по всій області. Бої та обстріли в Бучанському районі. Ірпінська та Гостомельська територіальні громади обстріли та бій. ЗСУ контролює територію міста Ірпінь. Там тривають обстріли.

    Чернігівщина

    Оборонні бої біля Чернігова. За добу російська армія кілька разів обстрілювала житлові райони у північній частині міста. Попередньо застосовані міни. Значні пошкодження будинків та інфраструктури, є поранені. В Чернігові немає електрики, газу, води, тепла, дуже поганий зв'язок.

    Житомирщина

    Повітряні тривоги вночі.

    Кіровоградська область

    Ніч минула спокійно.

    Дніпропетровщина

    Ніч з тривогами. Вранці приліт ракети у Нікопольський район. Додаткова інформація встановлюється. Попередньо без жертв.

    Сумщина

    Ніч минула тихо.

    Харківщина

    Харків: вночі тривали обстріли. По області: вчора в Люботині окупанти випустили дві крилаті ракети, одна людина загинула, є постраждалі. Ліквідовували пожежі в Чугуївському районі.
    Активні бої тривають в Ізюмі.

    Запорізька область

    Без змін.

    Волинь

    На Волині спокійно, лише тривоги уночі.

    Вінничина

    Відносно спокійно, було дві нічні тривоги.

    Закарпаття та Хмельниччина

    В цілому спокійно. Вночі була тривога.

    Тернопіль,Черкаси, Львівщина

    Все спокійно.

    Полтавщина

    Вночі повітряні тривоги.

    Рівненщина

    Вдруге за три дня дні удар в нафтобазу. Знищена. Рятувальники працюють над гасінням пожежі.

    Чернівці

    Все спокійно.

    Івано-Франківськ

    В цілому спокійно, вночі одна повітряна тривога.

    Луганщина

    Постійні обстріли та бої у середмістях Рубіжного та Попасної. Найгарячіше було у Лисичанську його накрили градами, повсюди пожежі, їх важко загасити через небезпеку. За добу зруйновано 20 житлових будинків. За добу два загиблих цивільних.

    Донеччина

    Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка спроби прориву. Але усі невдалі. Наші просто затято тримають свої позиції. У Нью-Йорку пошкодження будівель, деталі уточнюються. Очеретинська ВЦА: обстріли майже по всій лінії.

    Миколаївщина

    Ввечері та вночі – обстріли міста та декількох сіл. Попередньо без жертв, кількість постраждалих уточнюються. В окупованих селах відсутній зв'язок та світло. Сьогодні у Миколаєві російські окупанти обстріляли девя’типоверхову будівлю обласної військової адміністрації.

    Херсонщина

    На території області тривають постійно вибухи. Бойові дії в громадах, які наразі окуповані рашистами (Бериславський, Каховський, Херсонський райони). Через це є постраждалі, зруйновані будинки та інфраструктура. Деталі уточнюються.

    Одеса

    Відносно спокійно, дві тривоги уночі.

    Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на день 29 березня