Обрано главу цивільного Касаційного суду у складі Верховного суду

Новий Верховний суд України почне працювати 15 грудня

Главою цивільного Касаційного суду у складі Верховного суду України обраний Борис Гулько. Про це повідомляє прес-служба ВСУ. Повідомляється, що одним з ключових завдань на посаді глави цивільного Касаційного суду Гулько визначив забезпечення якнайшвидшого початку роботи установи. «На сьогодні до ВССУ щодня надходить майже 800 касаційних