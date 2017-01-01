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    Обрано главу цивільного Касаційного суду у складі Верховного суду

    Новий Верховний суд України почне працювати 15 грудня
    Главою цивільного Касаційного суду у складі Верховного суду України обраний Борис Гулько. Про це повідомляє прес-служба ВСУ. Повідомляється, що одним з ключових завдань на посаді глави цивільного Касаційного суду Гулько визначив забезпечення якнайшвидшого початку роботи установи. «На сьогодні до ВССУ щодня надходить майже 800 касаційних
    • Сьогодні, 02:29
    • Розсилка
    Борис Гулько
    Борис Гулько

    Новий Верховний суд України почне працювати 15 грудня

    Главою цивільного Касаційного суду у складі Верховного суду України обраний Борис Гулько.

    Про це повідомляє прес-служба ВСУ.

    Повідомляється, що одним з ключових завдань на посаді глави цивільного Касаційного суду Гулько визначив забезпечення якнайшвидшого початку роботи установи.

    «На сьогодні до ВССУ щодня надходить майже 800 касаційних скарг, люди хочуть захистити свої права. Саме для цього ми повинні організувати належний та ефективний процес здійснення судочинства Верховним Судом, бути вільними у прийнятті справедливих судових рішень», - зазначив Гулько.

    суд
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