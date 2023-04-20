У Польщі знайдено мертвими українське подружжя

За попередніми даними, чадного газу у квартирі не було виявлено

У польському місті Лодзь було знайдено мертвими двох українців – 36-річного чоловіка та 31-річну жінку. Про це повідомило місцеве видання Wprost.

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Зазначається, що про зникнення пари першим поінформував правоохоронців роботодавець українців. Він повідомив, що працівники не зʼявлялися на роботі з пʼятниці, 14 квітня.

За місцем проживання українців викликали рятувальників. Вони проникли у квартиру, де мешкали українці. Там вони знайшли два бездиханні тіла «в глибокій стадії розкладання». Тіло чоловіка було знайдено на ліжку, а жінки – у кріслі.

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За попередніми даними, чадного газу у квартирі не було виявлено, але в одній із кімнат був газовий обігрівач. Причина смерті українців поки що не встановлена.

«Того ж вечора на місце прибули друзі загиблих квартиронаймачів та власник орендованої квартири. Вони зателефонували родині пари, щоб повідомити про необхідність упізнання», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Польщі в місті Бидгощ у квартирі сталася сімейна бійка між українцями на тлі ревнощів. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, 25-річна жінка перебуває у тяжкому стані.