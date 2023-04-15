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Росіянка за рік написала 922 доноси, щоб не платити репарації українцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіянка за рік написала 922 доноси, щоб не платити репарації українцям
Метою своєї діяльності росіянка бачить «створення загальної атмосфери страху»
фото з відкритих джерел

Жінка називає себе «професійною неоплачуваною донощицею»

Росіянка написала 922 доноси за рік та заявила, що це у неї в крові. Жінка зізналася російським ЗМІ, що її дід був радянським офіцером на фронті з 1942 по 1945 рік. Він був сексотом НКВС. Він активно використовував інструментарій скарг для отримання від влади того чи іншого.

«Мені доводилося йому допомагати у цьому, і так утворилася навичка написання скарг та доносів», – розповідає росіянка.

Саму себе жінка називає «професійною неоплачуваною донощицею». Суб'єктами її скарг стають співгромадяни, які дають інтерв'ю так званим «ЗМІ-іноагентам» і російські військові, які потрапили в полон та «критикують «СВО».

Метою своєї діяльності росіянка бачить «створення загальної атмосфери страху».

У листуванні з журналістами росіянка стверджує, що ніколи не виїжджала з рідної країни і «належить до представників середнього класу, які нажили статки при Путіні».

Україну вона називає «відсталою країною» та вітає вербування ув'язнених на війну як спосіб боротьби зі злочинністю.

Іншим мотивом доносів називає страх перед репараціями, оскільки програш Росії у війні незмінно позначиться на якості її життя.

«Мій інтерес є суто матеріальним. Українська влада з перших днів твердить про те, що Росія повинна буде їм заплатити репарації. Московські чиновники себе точно не скривдять, а ось із провінції збиратимуть репарації плюс як у 90-ті роки скоротять силові структури. Це означає, що в моєму місті буде величезне безробіття та злочинність. Плюс все різко подорожчає. Мені доведеться набагато більше працювати, ніж сьогодні, набагато гірше харчуватись», – пояснює росіянка.

Раніше Роскомнагляд повідомив про 144 835 «звернень громадян» за перше півріччя 2022 року. Більшість доносів пов'язана з війною в Україні – росіяни скаржилися на «фейки» про дії російських військових та «проукраїнську пропаганду».

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Теги: репарації влада жінка безробіття злочинність військові полон росія

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