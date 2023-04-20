Росіянка, яка хотіла отруїти українку, 21 рік сидітиме за гратами

Росіянка намагалась отруїти українку чізкейком, щоб жити за її паспортом

Суд Нью-Йорку засудив росіянку Вікторію Насирову до 21 року ув'язнення за отруєння українки та крадіжку її документів та речей. У 2016 році вона намагалася вбити свого косметолога українку Ольгу Цвик, пригостивши її шматком торту, який містив велику дозу заспокійливого. Про це пише BBC.

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За даними прокуратури, Насирова намагалася отруїти схожу на неї зовні Ольгу, а потім викрала у неї документи та іншу власність. Потерпіла виявила зникнення цінних речей лише після виходу з лікарні.

Обставини справи

«Присяжні розгледіли обман і злочинну схему підсудної», – заявила Мелінда Кац, прокурорка округу Квінс. «У період, коли це сталася, обидві жінки були досить схожі, вони мали темне волосся, однаковий колір шкіри і обидві розмовляли російською. На щастя, її жертва вижила, і отрута прямо привела до винуватця», – додала вона.

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Присяжні суду почули, що у серпні 2016 року Насирова, прийшла до свого косметолога в Квінсі з упаковкою чизкейка. Вона з'їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала Цвик. Жінку почало нудити і вона прилягла.

Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною, її перевдягнули у мереживну білизну, а навколо були розкидані таблетки, створюючи враження, що жінка намагалась скоїти самогубство. Коли Цвик повернулася з лікарні, вона виявила, що в неї вкрали її український паспорт та дозвіл на роботу в США, а також коштовності і близько $4000 готівкою, пояснила прокурор під час вступної промови. У залишках десерту виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.

Винна ще більше?

За словами адвоката Насирової, вона є громадянкою Росії, тому після відбування покарання її швидше за все депортують. Утім це не перший злочин жінки. У Росії Насирова підозрюється у вбивстві Алли Алексєєнко, скоєного у жовтні 2014 року у Краснодарі з метою крадіжки. З 2015 року вона перебувала у міжнародному розшуку згідно із запитом російської влади.

Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств. Як повідомляли американські ЗМІ, вона практикувала БДСМ.

Її злочини – як ті, в яких її підозрюють, так і ті, за якими її засудили, – стали основою документального фільму програми розслідувань CBS «48 годин» у 2017 році.