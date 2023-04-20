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Росіянка, яка хотіла отруїти українку, 21 рік сидітиме за гратами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіянка, яка хотіла отруїти українку, 21 рік сидітиме за гратами
Росіянка хотіла вбити українку через її паспорт
фото:www.bbc.com

Росіянка намагалась отруїти українку чізкейком, щоб жити за її паспортом

Суд Нью-Йорку засудив росіянку Вікторію Насирову до 21 року ув'язнення за отруєння українки та крадіжку її документів та речей. У 2016 році вона намагалася вбити свого косметолога українку Ольгу Цвик, пригостивши її шматком торту, який містив велику дозу заспокійливого.  Про це пише BBC.

За даними прокуратури, Насирова намагалася отруїти схожу на неї зовні Ольгу, а потім викрала у неї документи та іншу власність. Потерпіла виявила зникнення цінних речей лише після виходу з лікарні. 

Обставини справи

«Присяжні розгледіли обман і злочинну схему підсудної», – заявила Мелінда Кац, прокурорка округу Квінс. «У період, коли це сталася, обидві жінки були досить схожі, вони мали темне волосся, однаковий колір шкіри і обидві розмовляли російською. На щастя, її жертва вижила, і отрута прямо привела до винуватця», – додала вона.

Присяжні суду почули, що у серпні 2016 року Насирова, прийшла до свого косметолога в Квінсі з упаковкою чизкейка. Вона з'їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала Цвик. Жінку почало нудити і вона прилягла.

Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною, її перевдягнули у мереживну білизну, а навколо були розкидані таблетки, створюючи враження, що жінка намагалась скоїти самогубство. Коли Цвик повернулася з лікарні, вона виявила, що в неї вкрали її український паспорт та дозвіл на роботу в США, а також коштовності і близько $4000 готівкою, пояснила прокурор під час вступної промови. У залишках десерту виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.

Винна ще більше?

За словами адвоката Насирової, вона є громадянкою Росії, тому після відбування покарання її швидше за все депортують. Утім це не перший злочин жінки. У Росії Насирова підозрюється у вбивстві Алли Алексєєнко, скоєного у жовтні 2014 року у Краснодарі з метою крадіжки. З 2015 року вона перебувала у міжнародному розшуку згідно із запитом російської влади.

Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств. Як повідомляли американські ЗМІ, вона практикувала БДСМ.
Її злочини – як ті, в яких її підозрюють, так і ті, за якими її засудили, – стали основою документального фільму програми розслідувань CBS «48 годин» у 2017 році.

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Теги: Щастя обман злочин жінка самогубство документи прокурор паспорт отруєння

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