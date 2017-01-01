Обшуки у Запоріжжі: правоохоронці завітали до брата чиновника, якого підозрюють у розкраданні коштів

Вчора харківська прокуратура провела обшуки у топових запорізьких чиновників - заступника мера Анатолія Пустоварова і заступника Запорізької облради Владислава Марченка

Зараз в офісі IT-компанії «Амгрейд» у Запоріжжі, яка входить в холдинг «Infotek» Марка Марченка, правоохоронці проводять обшуки. Про це повідомляє «Форпост». Марк Марченко - рідний брат затриманого Владислава Марченка. У цьому ж приміщенні знаходиться пункт надання правового захисту запорізької



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фото: Форпост

Вчора харківська прокуратура провела обшуки у топових запорізьких чиновників - заступника мера Анатолія Пустоварова і заступника Запорізької облради Владислава Марченка

Зараз в офісі IT-компанії «Амгрейд» у Запоріжжі, яка входить в холдинг «Infotek» Марка Марченка, правоохоронці проводять обшуки. Про це повідомляє «Форпост».

Марк Марченко - рідний брат затриманого Владислава Марченка. У цьому ж приміщенні знаходиться пункт надання правового захисту запорізької «Самопомочі».

Як повідомляють журналісти, обшуки проводять в рамках розслідування, пов'язаного з вчорашнім затриманням заступника Запорізької облради Владислава Марченко.

На місце події прибули директор IT-компанії і юрист. Як пояснили журналістам, правоохоронці проникли в приміщення фірми, коли там не було співробітників.

На даний момент слідчі дії всередині офісу тривають.

Нагадаємо, вчора харківська прокуратура провела обшуки у топових запорізьких чиновників: заступника мера Анатолія Пустоварова і заступника Запорізької облради Владислава Марченка. «Справа стосується депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеними переможцями», - прокоментував ситуацію генпрокурор Юрій Луценко.