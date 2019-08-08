Обшуки в міськраді Ірпеня: у прокуратурі розповіли подробиці



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Під час обшуків на три поверхи міскради нікого не пускали Фото: Ірпінь онлайн - новини Ірпінського регіону

Обшук здійснюється в межах досудового розслідування кримінального провадження

Києво-Святошинської місцевою прокуратурою Київської області спільно з співробітниками поліції проводиться санкціонований судом обшук в приміщенні Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Як повідомляється, обшук здійснюється в межах досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

«Раніше слідство отримало постанову суду, яким було надано тимчасовий доступ до документів Ірпінської міськради та виконавчого комітету, а саме рішень міськради про зменшення розміру пайової участі замовників будівництва, а також документів, що стосуються містобудівних умов і обмежень, тощо», - йдеться в повідомленні

Наголошується, що посадові особи вказану постанову суду залишили без виконання. Таким чином слідчий суддя за клопотанням прокуратури виніс постанову про дозвіл на проведення обшуку.

Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що 8 серпня в Ірпінській міськраді проводять обшуки. На другий, третій і четвертий поверхи міськради нікого не протягом дня не пускали.