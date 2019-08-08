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    У мерії Ірпеня проходять обшуки (фото)

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    На три поверхи міскради нікого не пускають - У мерії Ірпеня проходять обшуки (фото)
    На три поверхи міскради нікого не пускають
    Фото: Ірпінь онлайн - новини Ірпінського регіону

    Правоохоронці поки що не надають інформацію щодо обшуків

    Сьогодні, 8 серпня, в Ірпінській міській раді відбуваються обшуки та вилучення документів.

    Працівники прокуратури та поліції з самого ранку четверга проводять спільні слідчі дії.

    На другий, третій та четвертий поверхи міськради нікого не пропускають.

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    У мерії Ірпеня проходять обшуки (фото)
    У мерії Ірпеня проходять обшуки (фото)
    У мерії Ірпеня проходять обшуки (фото)

    Правоохоронці обґрунтовують необхідність обшуків тим, що міськрада не надала їм копії необхідних докуменів на попередні запити, повідомляється на сторінці «Ірпінь онлайн - новини Ірпінського регіону» у Facebook.

    «Обшуки пов’язані з виїмкою документів кількох забудовників. Ці документи стосуються пайової участі. Ці забудовники пов’язані з ексмером Ірпеня Володимиром Карпюком. Правоохоронці зверталися по ці документи й отримали відмову від влади. Саме тому розпочався обшук», – про це «Громаді Приірпіння» повідомило джерело в правоохоронних органах.

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