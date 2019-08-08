У мерії Ірпеня проходять обшуки (фото)



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На три поверхи міскради нікого не пускають Фото: Ірпінь онлайн - новини Ірпінського регіону

Правоохоронці поки що не надають інформацію щодо обшуків

Сьогодні, 8 серпня, в Ірпінській міській раді відбуваються обшуки та вилучення документів.

Працівники прокуратури та поліції з самого ранку четверга проводять спільні слідчі дії.

На другий, третій та четвертий поверхи міськради нікого не пропускають.

Правоохоронці обґрунтовують необхідність обшуків тим, що міськрада не надала їм копії необхідних докуменів на попередні запити, повідомляється на сторінці «Ірпінь онлайн - новини Ірпінського регіону» у Facebook.

«Обшуки пов’язані з виїмкою документів кількох забудовників. Ці документи стосуються пайової участі. Ці забудовники пов’язані з ексмером Ірпеня Володимиром Карпюком. Правоохоронці зверталися по ці документи й отримали відмову від влади. Саме тому розпочався обшук», – про це «Громаді Приірпіння» повідомило джерело в правоохоронних органах.