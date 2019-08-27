ОБСЄ: на вихідних на Донбасі стріляли менше



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Із вечора 24 до вечора 25 серпня СММ зафіксувала 23 вибухи

Протягом суботи на неділі в Донецькій та Луганській областей було зафіксовано зменшення кількості порушення вогню.

Про це повідомляється в опублікованому звіті СММ ОБСЄ.

«У період із вечора 23 до вечора 24 серпня в Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню та меншу кількість вибухів (12), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - йдеться у звіті.

Зазначається, що напередодні, у п’ятницю, на Донеччині було зафіксовано 46 вибухів.

Із вечора 24 до вечора 25 серпня СММ зафіксувала 23 вибухи.

«У період із вечора 23 до вечора 24 серпня в Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та аналогічну кількість вибухів (12), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - повідомили у Місії.

Нагадується, що на Луганщині у п’ятницю було зафіксовано 15 вибухів.

Із вечора 24 до вечора 25 серпня СММ зафіксувала 1 вибух.