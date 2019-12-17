ОБСЄ: на вихідних на Донбасі стріляли менше



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ОБСЄ повідомляє про 190 вибухів у Донецькій області

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з вечора суботи по вечір неділі зафіксувала зменшення вибухів на Донбасі, порівняно з минулим звітом, до 190.

Про це повідомляється у щоденному звіті організації за 16 грудня 2019 року.

ОБСЄ повідомляє про 190 вибухів у Донецькій області.

«Приблизно дві треті порушень режиму припинення вогню, зокрема майже всі вибухи, зафіксовано в районах на південний схід та південний захід від Світлодарська», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в Луганській області організація не помітила жодного вибуху.

Раніше повідомлялося, що у Станиці Луганській фіксується перебування представників збройних формувань у камуфляжі російського зразка з символікою на рукавах, яка у складі СЦКК не використовується.