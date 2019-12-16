Ексдепутат Держдуми Росії: Путін боїться таких людей, як Зеленський



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Володимир Зеленський та Володимир Путін на саміті у Парижі

За словами ексдепутата, Путін дуже боїться харизматиків, «це абсолютно не його типаж людей»

Президент РФ Володимир Путін боїться таких людей, як Володимир Зеленський і тому не зміг реалізувати свій план на зустрічі Нормандської четвірки.

Про це заявив ексдепутат Державної Думи Російської Федерації Ілля Пономарьов в ефірі програми «Крим.Реалії».

«По-перше, він (Володимир Зеленський - ред.) іншого віку людина. По-друге, він харизматик. Путін дуже боїться харизматиків, це абсолютно не його типаж людей. По-третє, Путін - маніпулятор, як КГБшник, а Зеленський - маніпулятор, як актор», - сказав Пономарьов.

Він зазначив, що у Путіна «знову коса заходить на камінь», і його план на зустрічі у нормандському форматі не реалізувався.

«Мені здається, що Володимир Олександрович просто хотів обдурити Володимира Володимировича, заманивши на цю зустріч. Тому що, судячи з усього, його команда грала у такі піддавки, вдаючи, що вони узгодили якісь компромісні питання», - сказав Пономарьов.

Він вважає, що Путін не поїхав би на зустріч, якби не був упевнений, що їде за великою перемогою.

«Я думаю, що Путін просто розраховував на цій зустрічі скористатися молодістю, недосвідченістю й ось теж якимось наскоком причарувати його (Зеленського - ред.) і поставити крапку. Це не вийшло. Думаю, що буде розбір польотів дуже сильний у Москві. Я так розумію, що він уже розпочався у Парижі... А виявилося, що не так, що Володимир Олександрович не такий простий. Хоча, звичайно, і певний елемент наївності в цьому був. Він вважав, що подивившись Путіну в очі, він зможе його в чомусь умовити. Я не думаю, що він очікував побачити душу. Але, думаю, що він очікував, з усім тим, що зможе вийти на якісь компроміси під час особистої розмови», - зазначив ексдепутат Держдуми.

І нагадав, як Зеленський в одному з інтерв'ю сказав, що «не очікував, що Путін буде таку увагу приділяти, з моєї точки зору, малозначним деталям».

«Тобто, насправді виявилася нічия - ні Путіну не вдалося продавити то, що він хотів, ні Зеленському не вдалося затягнути Путіна на ті рішення, які він очікував», - підкреслив Пономарьов.

До слова в МЗС РФ визнали, що на саміті в Парижі «Москва вирішила свої задачі краще інших».

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.

До слова, в МЗС РФ вважають, що на саміті в Парижі «Москва вирішила свої задачі краще інших».

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.