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    На Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських бійців (мапа боїв)

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    На Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських бійців (мапа боїв)
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Гібридна армія обстрілювала підрозділи ЗСУ із мінометів калібру 82-мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    Бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 грудня, втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

    «Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню два рази. Противник обстріляв наші підрозділи з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82-мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - сказано в ньому.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли українські позиції поблизу Кримського.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики обстріляли Верхньоторецьке.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    В результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    Як повідомлялось, бойовики сім разів обстріляли позиції сил ООС 15 грудня, двоє військових були поранені.

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ армія Операція Об’єднаних сил
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