На Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських бійців (мапа боїв)



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Гібридна армія обстрілювала підрозділи ЗСУ із мінометів калібру 82-мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

Бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 грудня, втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню два рази. Противник обстріляв наші підрозділи з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82-мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли українські позиції поблизу Кримського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики обстріляли Верхньоторецьке.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

В результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Як повідомлялось, бойовики сім разів обстріляли позиції сил ООС 15 грудня, двоє військових були поранені.