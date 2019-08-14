ОБСЄ зафіксувала десятки «Градів», танків та гаубиць окупантів за лінією розведення



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Все озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення, визначених Мінськими домовленостями

СММ ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині десятки реактивних систем залпового вогню «Град», які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«10 серпня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) на полігоні біля н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська); 2 буксирувані гаубиці (2А65 «Мста-Б«, 152 мм) біля н. п. Вільхівка (40 км на схід від Донецька) та 22 РСЗВ (БМ-21) поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська)», – повідомили спостерігачі.

Все це озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення, визначених Мінськими домовленостями.

Крім того, на окупованому Донбасі зафіксовано десятки одиниць важкого озброєння, яке було «розміщене за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання«.

«7 серпня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено наявність: танків (невстановленого типу) на полігоні біля н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та 16 танків і 16 одиниць буксируваної артилерії на полігоні поблизу н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська)», – йдеться у звіті.

10 серпня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив «20 танків (невстановленого типу) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська)», ще три танки (ймовірно Т-64) перебували біля Хрустального. Окрім того, 5 самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм) і 8 танків (невстановленого типу) було виявлено на полігоні біля Міусинська, повідомили в ОБСЄ.