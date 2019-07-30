ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі автоколону біля кордону з РФ



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Вночі 22 липня безпілотник дальнього радіуса дії виявив автоколону з 8 вантажівок

Безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ виявив вночі 22 липня чергову автоколону з 8 вантажівок біля Степного на окупованій Донеччині поблизу кордону з РФ, у місці, де немає офіційного пункту перетину кордону.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на вечір 29 липня 2019 року.

«Вночі 22 липня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив автоколону з 8 вантажівок (з них, вірогідно, 3 — автоцистерни), 4 з яких мали причепи. Усі вони стояли розвернуті в західному напрямку на ґрунтовій дорозі вздовж лісосмуги поряд із кордоном з Російською Федерацією, приблизно за 2 км на південний схід від населеного пункту Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька), де немає офіційного пункту перетину кордону», - йдеться у звіті.

В Місії ОБСЄ нагадали, що 5 липня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження було виявлено щонайменше 5 розвернутих на захід вантажівок уздовж лісосмуги на кордоні з РФ, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне, у районі, де немає офіційних прикордонно-пропускних споруд і доріг.

При цьому, приблизно за 2 км на захід від вантажівок, за цими ж даними повітряного спостереження, було зафіксовано 5 свіжих слідів від транспортних засобів, що ведуть до кордону.

Орієнтовно за 1,6 км далі на південь також було виявлено 3 свіжі сліди від транспортних засобів, що ведуть в напрямку кордону з РФ.