ОБСЄ закликає Росію скасувати рішення про визнання «Л/ДНР»

В ОБСЄ засудили визнання Путіним «Л/ДНР»

Чинний голова ОБСЄ глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, генсек ОБСЄ Гельґа Шмід, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт та генсек ПА ОБСЄ Роберто Монтелла засудили рішення Росії щодо визнання «незалежності» самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), закликавши до його скасування. Спільна заява керівництва ОБСЄ опублікована на сайті організації.

«Цей крок є порушенням міжнародного права та фундаментальних принципів ОБСЄ і суперечить Мінським угодам. Як і всі держави-учасниці ОБСЄ, Росія взяла на себе зобов’язання поважати суверенітет і територіальну цілісність інших. Ми закликаємо Росію негайно скасувати це рішення», – йдеться у спільній заяві.

У ній також вказується на те, що це рішення РФ «лише посилить подальшу напруженість і відокремить населення, яке проживає в цих регіонах, від іншої частини їх країни, України».

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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