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    Обстріл церкви в Єгипті: щонайменше 10 загиблих

    Християнська меншина, яка становить 10% у Єгипті, регулярно стає ціллю нападів ісламістських екстремістів
    Щонайменше десять осіб, включаючи двох поліцейських, були вбиті після того, як двоє бойовиків відкрили вогонь біля коптської християнської церкви за межами Каїра. Про це повідомляє The Independent. Згідно з повідомленнями єгипетських ЗМІ, один із нападників був вбитий поліцією біля церкви Св. Міни в передмісті Каїра - Хелуан, а другий
    • Сьогодні, 14:23
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    Християнська меншина, яка становить 10% у Єгипті, регулярно стає ціллю нападів ісламістських екстремістів

    Щонайменше десять осіб, включаючи двох поліцейських, були вбиті після того, як двоє бойовиків відкрили вогонь біля коптської християнської церкви за межами Каїра.

    Про це повідомляє The Independent.

    Згідно з повідомленнями єгипетських ЗМІ, один із нападників був вбитий поліцією біля церкви Св. Міни в передмісті Каїра - Хелуан, а другий нападник втік.

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    Обстріл церкви в Єгипті: щонайменше 10 загиблих
    Обстріл церкви в Єгипті: щонайменше 10 загиблих

    Наразі невідомо, чи є він серед загиблих.

    Повідомляється, що озброєні чоловіки відкрили вогонь біля церкви, поранивши п'ятьох охоронців. Перед тим як невідомі спробували штурмувати будівлю, поліція вбила одного із них.

    Як відомо, християнська меншина, яка становить 10% у Єгипті, регулярно стає ціллю нападів ісламістських екстремістів в останні роки.

     

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