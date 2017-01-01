У Єгипті чоловік влаштував стрілянину в церкві

ЗМІ повідомили, що щонайменше три людини загинули в результаті нападу

Невідомий відкрив вогонь у п'ятницю вранці в церкві Мері Міна в районі Хелван, на південь від єгипетської столиці Каїра, передає Ahram Online. Місцеві ЗМІ повідомили, що є жертви. Напад стався, коли єгипетські християни - копти - готувалися до святкування Нового року. При цьому Haber Turk з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що



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ЗМІ повідомили, що щонайменше три людини загинули в результаті нападу

Невідомий відкрив вогонь у п'ятницю вранці в церкві Мері Міна в районі Хелван, на південь від єгипетської столиці Каїра, передає Ahram Online.

Місцеві ЗМІ повідомили, що є жертви. Напад стався, коли єгипетські християни - копти - готувалися до святкування Нового року.

При цьому Haber Turk з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що нападник був убитий. Зазначено також, що щонайменше три людини загинули в результаті нападу.

Раніше повідомлялося, що у Єгипті повісили 15 ісламістів за напади на службу безпеки.