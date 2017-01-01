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    У Єгипті чоловік влаштував стрілянину в церкві

    ЗМІ повідомили, що щонайменше три людини загинули в результаті нападу
    Невідомий відкрив вогонь у п'ятницю вранці в церкві Мері Міна в районі Хелван, на південь від єгипетської столиці Каїра, передає Ahram Online. Місцеві ЗМІ повідомили, що є жертви. Напад стався, коли єгипетські християни - копти - готувалися до святкування Нового року. При цьому Haber Turk з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що
    • Сьогодні, 12:36
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    ЗМІ повідомили, що щонайменше три людини загинули в результаті нападу

    Невідомий відкрив вогонь у п'ятницю вранці в церкві Мері Міна в районі Хелван, на південь від єгипетської столиці Каїра, передає Ahram Online.

    Місцеві ЗМІ повідомили, що є жертви. Напад стався, коли єгипетські християни - копти - готувалися до святкування Нового року.

    При цьому Haber Turk з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що нападник був убитий. Зазначено також, що щонайменше три людини загинули в результаті нападу.

    Раніше повідомлялося, що у Єгипті повісили 15 ісламістів за напади на службу безпеки.

     

    Єгипет стрільба напад
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