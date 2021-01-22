Окупанти стріляли з гранатомета під Водяним

У штабі ООС інформують, що ворог відкривав неприцільний вогонь

Бойових втрат на 12.00 серед підрозділів Збройних сил України немає

Окупанти на Донбасі станом на 12:00 від початку доби стріляи з гранатомета біля Водяного. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«На Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Водяне, ворог відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета», ‒ йдеться у повідмленні.

Зазначається, що бойових втрат серед підрозділів Збройних Сил України немає.

За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування збройних сил РФ посилює контроль готовності до застосування з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ.

З 17 січня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях працюють комісії зі складу командувань, штабів ЗС РФ. Під контролем зазначених комісій з 18 по 22 січня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, за єдиним планом оперативної та бойової підготовки ЗС РФ, проведено тиждень бойової та мобілізаційної готовності з приведенням окремих підрозділів у вищі ступені бойової готовності.

Водночас продовжується ротація російських кадрових офіцерів на посадах командного складу оперативного угруповання російських окупаційних військ. На цьому тижні прийняв посаду новопризначений командир 1 армійського корпусу.

Як повідомлялося, на Донбасі 21 січня у районі селища Гнутове від руки російського снайпера загинув військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського старший матрос Олександр Отрєп’єв.

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