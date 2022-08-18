Обстріл Запоріжжя: ОВА повідомила, куди влучили ракети
Окупанти застосували ракетні системи залпового вогню
Сьогодні вночі рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю, чотири ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.
«Сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. За попередньою інформацією, окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі», – йдеться у повідомленні.
Старух зазначив, що об’єкт зазнав незначних руйнувань.
Раніше повідомлялося, що СБУ затримала коригувальника ударів по Запоріжжю .
Нагадаємо, у результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинуло семеро та постраждало 17 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано чотири особи).
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