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Обстріл Запоріжжя: ОВА повідомила, куди влучили ракети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: ОВА повідомила, куди влучили ракети
Чотири ракети ворога влучили в об’єкт інфраструктури
фото ілюстративне

Окупанти застосували ракетні системи залпового вогню

Сьогодні вночі рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю, чотири ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. За попередньою інформацією, окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі», – йдеться у повідомленні.

Старух зазначив, що об’єкт зазнав незначних руйнувань.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала коригувальника ударів по Запоріжжю .

Нагадаємо, у результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинуло семеро та постраждало 17 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано чотири особи). 

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Теги: війна Запоріжжя

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