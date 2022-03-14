Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників, – голова ОДА

В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, та багато інших об’єктів

Рашисти продовжують гатити по Луганщині

Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників: місті вчора палали будинки, школа, лісгосп та багато інших об'єктів. Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що протягом 13 березня російські окупанти на Луганщині зосередили увагу на обстрілах житлових кварталів та об’єктів інфраструктури Сєвєродонецька.

«Чого хоче домогтися окупант? В своїх заявах росіяни нібито несуть мир, а на ділі – знищують цілі міста. В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно. Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити. Я народився в Сєвєродонецьку і можу зрозуміти, як болить серце у біженців, які все життя провели тут, у хімічному трикутнику Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне. Закінчиться війна, і ми відбудуємо ці міста, повернемо їх науковий потенціал», – сказав очільник Луганщини.

Так, вчора внаслідок російських обстрілів сталися займання будинків в Сєвєродонецьку по вул. Агафонова, Вілесова, Гагаріна, Гоголя, Курчатова, шосе Будівельників, пр. Гвардійський.

Як повідомлялось, російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві зранку в понеділок, 14 березня. На місці вибухів працюють пожежні.