  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)

    13 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Яворівського полігону - Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)
    13 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Яворівського полігону
    фото: Антон Геращенко/Telegram

    Ракетний обстріл російськими окупантами став центральною темою не лише для України

    Світові ЗМІ обговорюють ракетні удари Росії за декілька кілометрів від кордону НАТО по Яворівському полігону. Про це написав радник МВС Антон Геращенко.

    Учора, 13 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Яворівського полігону. Внаслідок атаки на Центр миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, 134 отримали поранення. Цю тему багато світових медіа винесли на титульну сторінку своїх видань.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)
    Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)
    Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)
    Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)
    Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)
    Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)
    Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)

    Нагадаємо, унаслідок обстрілу російськими військами Яворівського полігону у Львівській області загинули 35 людей. Ще 134 людини з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі.

    Як повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, наші війська наносили нічні удари по противнику – артилерійські і авіаційні. Противник вдався до ударів у відповідь, зокрема у районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами.

    Читайте також:
    Теги: МВС окупанти ЗМІ НАТО Львівщина Антон Геращенко війна обстріл бомбардування #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)