Провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування Яворівського полігону (фото)

Ракетний обстріл російськими окупантами став центральною темою не лише для України

Світові ЗМІ обговорюють ракетні удари Росії за декілька кілометрів від кордону НАТО по Яворівському полігону. Про це написав радник МВС Антон Геращенко.

Учора, 13 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Яворівського полігону. Внаслідок атаки на Центр миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, 134 отримали поранення. Цю тему багато світових медіа винесли на титульну сторінку своїх видань.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу російськими військами Яворівського полігону у Львівській області загинули 35 людей. Ще 134 людини з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі.

Як повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, наші війська наносили нічні удари по противнику – артилерійські і авіаційні. Противник вдався до ударів у відповідь, зокрема у районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами.

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