Обсяг дорожних тендерів минулого року перевищив 100 млрд



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«Главком» підрахував точну суму, спрямовану державою, на відновлення мережі доріг у 2017 році

Минулого року прем’єр-міністр Володимир Гройсман говорив про те, що загальний обсяг коштів, виділений з бюджету на дорожню галузь, перевищив 20 млрд грн і давав зрозуміти, що це не межа. «Главкому» вдалось з’ясувати реальні суми, які виділяє держава на ремонт та будівництво доріг. І вони в рази більші від того, про що нам говорять в уряді. Хто ж отримує ці гроші і як вони використовуються?

В цілому Україною проходить 430 тис. км доріг. В минулому році балансоутримувачем 170 тис. км найважливіших шляхів державного значення було Державне агентство автомобільних доріг України – легендарний Укравтодор. Він і є головним розпорядником коштів, які виділяються на утримання та ремонт цих шляхів. При цьому саме агентство підпорядковується Міністерству інфраструктури, а управляє дорогами через підпорядковані йому обласні служби автомобільних доріг (САДи).

Окрім САДів, які відповідають за ремонти та будівництво доріг, також в кожній області існують облавтодори, які відповідають переважно за експлуатаційне утримання доріг: щоб зимою вони були посипані, влітку - озеленені та благоустроєні, одним словом, доглянуті. В Укравтодорі їх позиціонують як окремі структури, і нібито, вони їм і не підпорядковуються. Насправді ж облавтодори підпорядковані ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», єдиним розпорядником акцій якого від імені держави і є Укравтодор. Що ж до грошей, то облавтодори де-юре беруть участь у дорожніх тендерах на тих же умовах, що й будь-які інші учасники. Потім за виграні гроші вони теж закуповують товари та послуги, але вже в обхід Prozorro і відслідкувати їх усі майже не можливо. Тому, коли мова йде про те, що тендер виграла державна структура, це ще не означає, що ці кошти отримала саме вона.

На сьогодні в країні працює єдина організація, яка системно та повноцінно моніторить усі «дорожні» процедури закупівель, що відбуваються за кошти держбюджету на Prozorro - це CoST Ukraine (Добровільна Ініціатива широкого кола зацікавлених сторін зі секретаріатом у Лондоні, призначена для забезпечення прозорості та підзвітності будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів). «Главком» ретельно проаналізував звіт цієї організації за минулий рік і з’ясував, хто отримував «жирні» дорожні тендери.

Перш за все, нам вдалось вирахували загальну суму, яку розподіляли САДи протягом 2017 року. Сумарний бюджет закупівель, здійснений дорожниками, склав 102 789 306 068 гривень! Такої суми (понад 100 млрд грн) Гройсман чомусь не озвучував.

Як видно зі звіту, у цю цифру входять і бюджети тих закупівель, які не відбулися (наприклад, не вистачило учасників). Окрім того, як пояснив експерт CoST Ukraine Святослав Абрамов, частина закупівель передбачала контракти за рахунок надходження грошей у майбутніх періодах. Тобто державні кошти розподілили на роки вперед на торгах між певними гравцями, компаніями-підрядниками.

Детальніше читайте у статті Главкому Королі асфальту. Чиї фірми вигравали головні дорожні тендери у 2017 році