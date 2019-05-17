Обвалення будівлі в Шанхаї: кількість жертв збільшилася



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Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення будівлі тривають Фото: Reuters

Обвалилася будівля автодилера Mercedes-Benz, де проходили роботи з перебудови в торговий центр

Число жертв обвалення будівлі в Шанхаї збільшилася до десяти.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що рятувальники витягли з-під завалів 25 осіб. З них 10 загинули, 15 - відправлено до лікарень.

Пошуково-рятувальні роботи на місці тривають.

Інцидент в центральному районі Чаннін. Обвалилася будівля автодилера Mercedes-Benz, де проходили роботи з перебудови в торговий центр.

Причина обвалення поки не встановлена.

Раніше повідомлялося, що у Шанхаї на вулиці Чжаохуа впала стіна старої фабрики, де проходили роботи з підготовки об'єкта до зносу. Площа ділянки завалу склала близько 1 тис. кв м.

Нагадаємо, в Росії 31 грудня 2018 року в житловому будинку в Магнітогорську стався вибух побутового газу. В результаті обрушилися розташовані з третього по десятий поверх квартири сьомого під'їзду. Під завалами загинули 39 осіб.

Джерело: Интерфакс