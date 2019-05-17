Обвалення будівлі в Шанхаї: кількість жертв збільшилася
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Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення будівлі тривають
Обвалилася будівля автодилера Mercedes-Benz, де проходили роботи з перебудови в торговий центр
Число жертв обвалення будівлі в Шанхаї збільшилася до десяти.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Зазначається, що рятувальники витягли з-під завалів 25 осіб. З них 10 загинули, 15 - відправлено до лікарень.
Пошуково-рятувальні роботи на місці тривають.
Інцидент в центральному районі Чаннін. Обвалилася будівля автодилера Mercedes-Benz, де проходили роботи з перебудови в торговий центр.
Причина обвалення поки не встановлена.
Раніше повідомлялося, що у Шанхаї на вулиці Чжаохуа впала стіна старої фабрики, де проходили роботи з підготовки об'єкта до зносу. Площа ділянки завалу склала близько 1 тис. кв м.
Нагадаємо, в Росії 31 грудня 2018 року в житловому будинку в Магнітогорську стався вибух побутового газу. В результаті обрушилися розташовані з третього по десятий поверх квартири сьомого під'їзду. Під завалами загинули 39 осіб.
Джерело: Интерфакс