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    Обвалення будівлі в Шанхаї: кількість жертв збільшилася

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    <p>Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення будівлі тривають</p> - Обвалення будівлі в Шанхаї: кількість жертв збільшилася

    Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення будівлі тривають

    Фото: Reuters

    Обвалилася будівля автодилера Mercedes-Benz, де проходили роботи з перебудови в торговий центр

    Число жертв обвалення будівлі в Шанхаї збільшилася до десяти.

    Про це повідомляє South China Morning Post.

    Зазначається, що рятувальники витягли з-під завалів 25 осіб. З них 10 загинули, 15 - відправлено до лікарень.

    Пошуково-рятувальні роботи на місці тривають.

    Інцидент в центральному районі Чаннін. Обвалилася будівля автодилера Mercedes-Benz, де проходили роботи з перебудови в торговий центр.

    Причина обвалення поки не встановлена.

    Раніше повідомлялося, що у Шанхаї на вулиці Чжаохуа впала стіна старої фабрики, де проходили роботи з підготовки об'єкта до зносу. Площа ділянки завалу склала близько 1 тис. кв м.

    Нагадаємо, в Росії 31 грудня 2018 року в житловому будинку в Магнітогорську стався вибух побутового газу. В результаті обрушилися розташовані з третього по десятий поверх квартири сьомого під'їзду. Під завалами загинули 39 осіб.

    Джерело: Интерфакс

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