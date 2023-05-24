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Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
через непогоду оголошено І рівень небезпечності
фото з відкритих джерел

В Україні оголосили штормове попередження

В середу в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

Як зазначається, 24 травня у багатьох областях нашої держави очікуються грози. Зокрема, на півдні, сході та ще в декількох областях. Через це оголошено І рівень небезпечності.

«24 травня вдень у південних, східних, Дніпропетровській та Закарпатській областях грози», – йдеться у попередженні.

Раніше повідомлялося, на погоду в Європі влітку 2023 впливає тепла поверхнева температура в Тихому океані, знана, як Ель-Ніньйо. Вважається, що його вплив відчувається й в Україні.

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Теги: прогноз погоди свято

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