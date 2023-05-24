Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня

через непогоду оголошено І рівень небезпечності

В Україні оголосили штормове попередження

В середу в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

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Як зазначається, 24 травня у багатьох областях нашої держави очікуються грози. Зокрема, на півдні, сході та ще в декількох областях. Через це оголошено І рівень небезпечності.

«24 травня вдень у південних, східних, Дніпропетровській та Закарпатській областях грози», – йдеться у попередженні.

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Раніше повідомлялося, на погоду в Європі влітку 2023 впливає тепла поверхнева температура в Тихому океані, знана, як Ель-Ніньйо. Вважається, що його вплив відчувається й в Україні.