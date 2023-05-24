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24 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
24 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
День слов'янської писемності і мови
фото з відкритих джерел

Сьогодні не рекомендується садити чи сіяти щось на городі

23 травня відзначається День слов'янської писемності і мови. Віряни вшановують пам'ять рівноапостольних Кирила і Мефодія. 

Яке сьогодні церковне свято

24 травня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія. Народилися вони в місті Солуні в сім'ї багатих та благочестивих батьків. Ще в юності залишили брати все мирське і відправилися на гору Олімп. Там вони працювали і почали вивчати слов'янську мову. Згодом вони переклали на слов'янську чимало книг та навіть склали кирилицю – абетку слов'ян, без якої неможливо було проводити богослужіння. Відомі Кирило і Мефодій насамперед як святі, які поширювали слов'янську мову і абетку по різних землях.

День слов’янської писемності і культури

Щорічно 24 травня у всіх слов’янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія – творців слов’янської писемності.

Православна церква згадує святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Брати були православними ченцями, слов’янську абетку створили у грецькому монастирі.

Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця.

24 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Одночасно зі створенням абетки було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов’янську Євангелія та Псалтиря. Кирило та Мефодій переклали зі старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов’янську літературну мову і книжкову справу. У середньовічній Європі слов’янська мова стала третьою мовою після грецької та латинської, за допомогою якої поширювалося слово Боже.

Двадцятирічна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їх учнів мала всеслов’янське значення: вони підняли освіту і спільну культуру слов’янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи церковнослов’янської писемності, фундамент усіх слов`янських літератур.

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Що не можна робити цього дня

  • Не купайтеся в озерах чи річках.
  • Не дозволено садити чи сіяти на городі, інакше рослини поб'є град.
  • Великі і дорогі речі купувати не варто, тому що вони швидко стануть непридатними до роботи.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: погода вказує на те, яким буде літо;
  • Побачити веселку на небі – до вітряного червня, а подвійна веселка – на спеку;
  • Над землею вранці стелиться туман – погода скоро погіршиться;
  • 24 травня пішов дощ – буде мокро ще 40 днів.

Іменини

День ангела 24 травня святкують Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

Теги: церква свята Слов’янськ православна церква рослини кирилиця свято веселка

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