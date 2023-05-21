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«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
. «Кинджали» в системі загроз Росії займали передове місце
фото з відкритих джерел

Ракети не мають надможливостей, про які розробники розказували очільнику Кремля

Трьох розробників гіперзвукових ракет «Кинджал» арештували, бо вони підірвали «стратегічну основу боєздатності Росії». Їх обвинувачують у держзраді. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв’ю ТСН.ua.

«Їх заарештували після того, як запущений був перший «Кинджал» – він упав, але не наніс конкретної шкоди конкретному об'єкту – навіть цивільному, не кажучи про стратегічний об'єкт, на який був націлений. Розробники, які були заарештовані, чітко позиціонували, що «Кинджали» – це надзброя, якої немає в світі, яка «б'є в п'ять копійок» – конкретно в ціль. Це ціль, яка визначена конкретно по траєкторії – оборонний об'єкт або аеродром наш, або «центр прийняття рішень», – зазначив він.

Маломуж підкреслив, що розробники «фактично обдурили Путіна», бо ракети не мають надможливостей, про які вони розказували очільнику Кремля. А той свято вірив у їхню могутність.

«Вони хотіли начебто реабілітуватися вже, навіть у тюрмі, їхні партнери по розробкам, і нанести масовані удари «Кинджалами». Сказати – ми все-таки проб'ємо систему ППО, покажемо, що «Кинджали» працюють. В перший раз збили «Кинджал», вдруге збили всі шість «Кинджалів», які вони запустили. Тобто три спроби завершилися повним провалом. Тому повним провалом завершиться і доля цих розробників «Кинджалів», тому що вони підірвали стратегічну основу боєздатності Росії. «Кинджали» в системі загроз займали передове місце», – підсумував він.

Нагадаємо, щонайменше троє російських вчених, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, були заарештовані за підозрою в державній зраді за останній рік.

Нагадаємо, 16 травня, коментуючи нічний удар російських загарбників по Україні, прессекретар Росії Дмитро Пєсков взявся вихваляти «унікальні» характеристики гіперзвукових ракет «Кинджал», про які йому розповідав диктатор Путін. Незважаючи на унікальні технічні характеристики «Кинджалів», якими так вихвалялися окупанти, українські системи ППО впоралися з масованою атакою на Київ, чим змусили російських пропагандистів швидко думати, як прикрити провал ракетного удару.

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Теги: аеродром свято

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