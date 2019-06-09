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    Очільниця МВФ попередила про зниження світового ВВП

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    <p>Лагард назвала ситуацію з Китаєм і США загрозою світовій економіці</p> - Очільниця МВФ попередила про зниження світового ВВП

    Лагард назвала ситуацію з Китаєм і США загрозою світовій економіці

    Торгові війни США з іншими країнами можуть вилитися в падіння світового ВВП наступного року

    У 2020 році світовий ВВП може скоротитися на 0,5% (455 млрд дол.) у результаті торгових воєн, які ведуть США з Китаєм та іншими країнами світу. Про це заявили в Міжнародному валютному фонді (МВФ).

     «Принципова загроза походить від напруженості в торгівлі», - йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард.

    Вона додала, що американо-китайська війна тарифів може «залишити серйозну вм'ятину» на світовій економіці.

    У заяві наголошується, що необхідні «рішучі заходи», які допоможуть запобігти скочуванню світової економіки до нової кризи.

    Лагард брала участь у дводенній нараді міністрів фінансів і глав центробанків країн "великої двадцятки" в японській Фукуоці.

    У підсумковій заяві наради зазначається, що «найбільш важливим є те, що напруженість у торгівлі і в області геополітики стає все більш серйозною», а також вказується, що учасники «готові вжити подальших заходів у разі необхідності».

    При цьому, як повідомляють поінформовані джерела, останнє формулювання було пом'якшено за наполяганням американської сторони. Спочатку воно звучало як наявна «нагальна необхідність врегулювання торгових суперечок».

     

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