Очільник поліції Харківської області йде у відставку

Андрій Рубель очолював ГУ Нацполіції в Харківській області з 4 грудня 2020 року

Начальник Головного управління Національної поліції України в Харківській області Андрій Рубель заявив, що йде у відставку. Про це Андрій Рубель повідомив особисто на сторінці у Facebook.

«Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої та результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це вже історія», – написав він.

В свою чергу він подякував харківським колегам за фаховість, витримку та професійну і виснажливу роботу.

«Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато. Головний результат – завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці», – додав Рубель.

Зазначимо, що Андрій Рубель очолював ГУ Нацполіції в Харківській області з 4 грудня 2020 року.

Нагадаємо, глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Таким чином він підтвердив чутки про своє звільнення.

Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.