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    Очільник поліції Харківської області йде у відставку

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    Причини відставки Рубеля поки не відомі - Очільник поліції Харківської області йде у відставку
    Причини відставки Рубеля поки не відомі
    Фото: Андрій Рубель/Facebook

    Андрій Рубель очолював ГУ Нацполіції в Харківській області з 4 грудня 2020 року

    Начальник Головного управління Національної поліції України в Харківській області Андрій Рубель заявив, що йде у відставку. Про це Андрій Рубель повідомив особисто на сторінці у Facebook.

    «Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої та результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це вже історія», – написав він.

    В свою чергу він подякував харківським колегам за фаховість, витримку та професійну і виснажливу роботу.

    «Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато. Головний результат – завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці», – додав Рубель.

    Зазначимо, що Андрій Рубель очолював ГУ Нацполіції в Харківській області з 4 грудня 2020 року.

    Нагадаємо, глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Таким чином він підтвердив чутки про своє звільнення.

    Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

    При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

    Теги: МВС Арсен Аваков Facebook
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    Очільник поліції Харківської області йде у відставку