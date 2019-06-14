Очільника «ЦВК ДНР» взяли під варту без права внесення застави



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Ексочільник «Центрвиборчкому ДНР» Роман Лягін

Романа Лягіна взято під варто на 60 діб без альтернативи застави

Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої «ЦВК ДНР» взято під варту без права внесення застави, пише прессекретарка очільника ГПУ Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

«Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої «центральної виборчої комісії» терористичної організації ДНР Романа Лягіна взято під варто на 60 діб без альтернативи застави», — вказано у повідомленні Лариси Сарган.

Генеральна прокуратура та Служба безпеки України затримали керівника «Центральної виборчої комісії ДНР» Романа Лягіна за організацію та проведення так званого референдуму «ДНР» у травні 2014 року, йому інкримінується державна зрада.

«ГПУ та СБУ затримали керівника «центральної виборчої комісії ДНР», який в травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум «ДНР». Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада», - повідомив Луценко у Facebook.

Речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко розповів подробиці затримання Лягіна.