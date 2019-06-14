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    Політика

    Правоохоронці затримали очільника «Центрвиборчкому ДНР» Лягіна

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    Правоохоронці затримали очільника «Центрвиборчкому ДНР» Лягіна

    Романа Лягіна три роки назад бойовики звільнили з посади «голови ЦВК ДНР»

    ГПУ та СБУ затримали керівника «Центральної виборчої комісії ДНР» Романа Лягіна. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

    Він нагадав, що Лягін в травні 2014 року організовував та проводив т.зв. «референдум ДНР».

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    «Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада. На все приходить час розплати», - написав Луценко.

    Лягін 5 квітня 2016 року був «звільнений з посади голови центральної виборчої комісії ДНР в зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою».

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