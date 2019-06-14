Затриманому очільнику «Центрвиборчкому ДНР» Лягіну готують підозру



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Ексочільник «Центрвиборчкому ДНР» Роман Лягін

Роману Лягіну загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років

У кримінальному провадженні щодо колишнього керівника так званої «центральної виборчої комісії» терористичної організації «ДНР» Романа Лягіна готується повідомлення про підозру у державній зраді та клопотання до суду про арешт. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

«Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення громадянином України Л. державної зради, а саме надання Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України, тобто злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України», - повідомив Лисенко подробиці.

З його слів, слідством встановлено, що громадянин Л. у травні 2014 року очолив так звану «центральну виборчу комісію» терористичної організації «Донецька народна республіка» та особисто організував проведення незаконного референдуму «щодо державної самостійності ДНР». «У подальшому, до вересня 2014 року, вказана особа керувала так званим «міністерством праці та соціальної політики» ДНР, після чого до квітня 2016 року очолювала «центральну виборчу комісію» цієї ж терористичної організації та по теперішній час діяла в інтересах РФ на шкоду державним інтересам України», - зазначив речник ГПУ.

Він уточнив, що 14 червня співробітниками Служби безпеки України громадянина Л. затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Києві.

«У кримінальному провадженні на цей час проводяться невідкладні процесуальні дії, готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України та клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - зазначив Лисенко.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Лягін 5 квітня 2016 року був «звільнений з посади голови центральної виборчої комісії ДНР в зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою».