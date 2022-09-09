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Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
 Масштаби злочинів, вчинених рашистами в місті, ще доведеться дізнатися 
фото з відкритих джерел

«Ще рано говорити про спокій, буде ще небезпечно» 

Секретарка міської ради деокупованої Балаклії, представниця партії «Слуга народу» Оксана Боднар, яка виконує обов’язки міського голови у розмові з «Главкомом» ровідомила, наскільки великі руйнування у місті. Вона також зауважила, що наразі неможливо точно порахувати, як багато загинуло цивільних містян.

«Є і руйнування, і загиблі. Є й закатовані. Що відбувалося у самій Балаклії ще доведеться дізнатися. От навіть позавчора (7 вересня) рашисти розстріляли автомобіль, на якому намагалися виїхати з міста двоє хлопців, один з них був таксистом. Я їх знала, вони загинули. Будинок торгівлі, міський універмаг, центральний поштамт зруйновані. Також знаю, що детонував ворожий військовий автомобіль, коли вони вели бій. Внаслідок цього загорівся п’ятиповерховий будинок. Згоріли дах, четвертий і п’ятий поверхи. Це будинок по вулиці Соборна, 88. Я особисто жила в одному з будинків по вулиці Соборній. То уже 27 лютого він залишився без вікон і дверей. Навпроти нього Балаклійський ремонтний завод, по ньому прилітало. Стріляли і по селах. Села навколо Балаклії майже усі знищені. Думаю, ще рано говорити про спокій, буде ще небезпечно», – розповіла вона. 

Нагадаємо, також Оксана Бондар розповіла про те, якою є сьогодні гуманітарна ситуація у місті. За її словами, поки що у Балаклії працюють військові, нікого у місто не запускають. У місті немає світла, води. Усі комунальні служби вже працюють, щоби це поновити. Хоча наші військові ще проводять зачистку, тому на вулицях перебувати небезпечно. 

Тим часом у звільненому місті усі підстанції розбиті рашистами, немає світла. Їх відновити – це потрібні мільйони гривень. Потрібно поновити комунікації, електрику, газ.  

«Коли саме нам дозволять заїхати поки не знаю. Можливо, ще тиждень-два слід зачекати. У місті працюють сапери, бо є заміновані території. Попереду у нас багато роботи. Дісталося нам, звичайно. Але Ізюму більше дісталося», – визнає Бондар. 

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. 

Згодом у мережі з'явилася низка відео, як жителі Балаклії зі сльозами на очах зустрічають у місті українських військових

Нагадаємо, тим часом українські воїни прибирають із вулиць звільненого від російських загарбників міста Балаклія на Харківщині пропагандистську рекламу, яку раніше тут розмістили окупанти.

Також ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії (фото, відео).

До слова, в районі Балаклії українським військовим дістались розкішні трофеї. Окупанти так швидко тікали зі своїх позицій, що залишили багато корисного.

Читайте також: Очільниця звільненої Балаклії Оксана Бондар: У нас немає ейфорії
Теги: партії завод автомобіль Харківщина будинок рашисти

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