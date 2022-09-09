Немає світла, газу і води. Очільниця звільненої Балаклії розповіла, що залишили росіяни

Місто за пів року окупації залишила більшість мешканців

Днями українська армія звільнила місто Балаклію на Харківщині. Про те, якою є сьогодні гуманітарна ситуація у місті, повідомила у розмові з «Главкомом» секретарка міської ради, представниця партії «Слуга народу» Оксана Боднар, яка виконує обов’язки міського голови.

«Поки що у Балаклії працюють військові, нікого у місто не запускають. У місті немає світла, води. Усі комунальні служби вже працюють, щоби це поновити. Хоча наші військові ще проводять зачистку, тому на вулицях перебувати небезпечно. Це, зокрема, хліб і консерви. Там залишаються різні люди. Є ті, які не змогли виїхати, які принципово не отримували «допомогу» від окупантів. Є і лежачі хворі. Є і ті, хто не схотів виїжджати. Хтось хворий, хтось просто не захотів залишати рідних, просто полишати свої будинки. Ми організували два пункти видачі гуманітарної допомоги: міський будинок культури і приміщення одного з ліцеїв», – повідомила Бондар.

За її словами, із початку повномасштабної війни до 7 травня вдавалося відправляти до Балаклії продукти харчування, допомагали волонтери. А після цього вдавалося передавати щось лише партизанськими стежками. Це все було в обмеженій кількості, бо дуже небезпечно.

У місті залишилося десь 10-12 тис. з 27 тис., які були до повномасштабної війни.

«У нас люди трудолюбиві. У них є городи, мали консервацію. Так і виживали», – говорить посадовиця.

Тим часом у звільненому місті усі підстанції розбиті рашистами, немає світла. Їх відновити – це потрібні мільйони гривень. Потрібно поновити комунікації, електрику, газ.

«Коли саме нам дозволять заїхати поки не знаю. Можливо, ще тиждень-два слід зачекати. У місті працюють сапери, бо є заміновані території. Попереду у нас багато роботи. Дісталося нам, звичайно. Але Ізюму більше дісталося», – визнає Бондар.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Згодом у мережі з'явилася низка відео, як жителі Балаклії зі сльозами на очах зустрічають у місті українських військових.

Нагадаємо, тим часом українські воїни прибирають із вулиць звільненого від російських загарбників міста Балаклія на Харківщині пропагандистську рекламу, яку раніше тут розмістили окупанти.