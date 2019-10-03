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    Один зі співавторів Земельного кодексу проаналізує законопроект про ринок землі (прес-конференція)

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    Один зі співавторів Земельного кодексу проаналізує законопроект про ринок землі (прес-конференція)

    Якими є плюси й недоліки законопроекту про ринок землі від Кабміну

    3 жовтня об 11:00 в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Ринок землі: правовий аналіз».

    Запрошені гості: Віктор Кобилянський, адвокат, один зі співавторів Земельного кодексу України, директор Центру земельного права, який проаналізує питання ринку землі, до чого готуватися, плюси й недоліки законопроекту від Кабміну.

    Як відомо, Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про ринок землі і передав його на розгляд до Верховної Ради.

    20 вересня з'явився текст законопроєкту про ринок землі.

    Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня.

    Також Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

    Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

    За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд доларів щорічно.

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