Відкриття ринку землі стане трагедією для всієї України

«Батьківщина» – проти відкриття ринку землі

Ніхто – ніякий президент, ні в які часи, ніякий уряд і парламент не можуть волюнтаристськи, самостійно, за лаштунками, без рішення народу приймати рішення – продавати 72% території України чи не продавати!

Звернулася до президента Зеленського з вимогою провести референдум з питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Для цього «Батьківщина» сьогодні реєструє у парламенті фундаментальний законопроєкт «Про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою», який регулює всі механізми їх здійснення. Також фракція вносить законопроєкт про зміни до Земельного кодексу України, за яким рішення щодо долі землі можна буде ухвалювати тільки після проведення референдуму.

Хто не знає – площа сільськогосподарських земель в Україні складає 42 мільйони гектарів – а це 72% всієї території України. А законопроєкт про ринок землі, оприлюднений урядом – передбачає право продажу землі «українським підприємствам», які за чинним законодавством можуть мати 99% іноземного капіталу. Ніхто – ніякий президент, ні в які часи, ніякий уряд і парламент не можуть волюнтаристськи, самостійно, за лаштунками, без рішення народу приймати рішення – продавати 72% території України чи не продавати! «Батьківщина» – проти відкриття ринку землі і закликає всіх об’єднатися, щоб не допустити такого трагічного для України рішення.

Джерело: блог Юлії Тимошенко

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