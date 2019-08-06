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    На Одещині чоловік потонув у дощовій воді біля свого будинку

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    Під час негоди на Одещині пронеслося два смерчі - На Одещині чоловік потонув у дощовій воді біля свого будинку
    Під час негоди на Одещині пронеслося два смерчі
    Фото: ТСН

    Тіло 68-річного чоловіка знайшли сусіди після того, як зійшла вода

    Через негоду в Одеській області 3 серпня загинула одна людина. Про це повідомили в Управлінні Національної поліції в Одеській області.

    Повідомляється, що тіло 68-річного чоловіка знайшли сусіди 5 серпня після того, як зійшла вода.

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    3 серпня в Одеській області пройшла потужний злива і пронісся смерч, було затоплено вулиці.

    Як повідомлялось, станом на 4 серпня 40 населених пунктів в Одеській та Кіровоградській областях були знеструмлені в зв'язку з погіршенням погодних умов.

    3 липня три людини загинули через негоду в Кривому Розі.

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