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    В Україні собака-психолог лікуватиме дітей (фото)

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    Собака Банана буде справжнім терапевтом для дітей - В Україні собака-психолог лікуватиме дітей (фото)
    Собака Банана буде справжнім терапевтом для дітей
    Фото: ДСНС України/Facebook

    Чотирилапий психолог успішно пройшов навчання в практичних терапевтичних сесіях та допомагатиме дітям

    На Донеччині пес Банана підтвердив свій статус терапевтичної собаки. Про це повідомили на сторінці ДСНС України в Facebook.

    Кінологічна пара психолог Головного управління ДСНС України у Донецькій області та іспанська водяна собака Банана успішно пройшли навчання та тестування відповідно до міжнародних стандартів та вимог ГО «Всеукраїнська Асоціація каністерапевтів» за програмою підготовки терапевтичних собак.

    У повідомленні йдеться про те, що навчання тривало з березня по квітень 2021 року та склало 40 годин теоретичних і 8 годин практичних занять.

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    В Україні собака-психолог лікуватиме дітей (фото)
    В Україні собака-психолог лікуватиме дітей (фото)

    У цей період проходили тестування, навчалися слухняності та приймали участь у практичних терапевтичних сесіях. Екзамен відбувся 20 травня в Центральному районному центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

    Додамо, що днями столичні поліцейські затримали чоловіка, який на вулиці Кубанської України ножем поранив двох киян.

    Теги: діти тварини поліція
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    В Україні собака-психолог лікуватиме дітей (фото)