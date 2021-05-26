В Україні собака-психолог лікуватиме дітей (фото)

Собака Банана буде справжнім терапевтом для дітей

Чотирилапий психолог успішно пройшов навчання в практичних терапевтичних сесіях та допомагатиме дітям

На Донеччині пес Банана підтвердив свій статус терапевтичної собаки. Про це повідомили на сторінці ДСНС України в Facebook.

Кінологічна пара психолог Головного управління ДСНС України у Донецькій області та іспанська водяна собака Банана успішно пройшли навчання та тестування відповідно до міжнародних стандартів та вимог ГО «Всеукраїнська Асоціація каністерапевтів» за програмою підготовки терапевтичних собак.

У повідомленні йдеться про те, що навчання тривало з березня по квітень 2021 року та склало 40 годин теоретичних і 8 годин практичних занять.

У цей період проходили тестування, навчалися слухняності та приймали участь у практичних терапевтичних сесіях. Екзамен відбувся 20 травня в Центральному районному центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

Додамо, що днями столичні поліцейські затримали чоловіка, який на вулиці Кубанської України ножем поранив двох киян.